В городе Свободный Амурской области объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Свободном введён режим ЧС... Причиной стало перемерзание из-за низких уличных температур магистрального водопровода по улице Лесная, в связи с чем без водоснабжения остались шесть многоквартирных домов и три социальных объекта», — говорится в заявлении.

Администрация уточняет, что проблема возникла 15 января, три дня специалисты старались восстановить водоснабжение, жителям дважды в день подвозили воду.

«С учётом сложившейся ситуации, единственный возможный вариант — это строительство нового временного водопровода протяжённостью около 1,5 км», — отметили власти.

Ранее сообщалось, что более 80 тыс. человек в городе Кинешме Ивановской области остались без горячего водоснабжения и отопления из-за коммунальной аварии.