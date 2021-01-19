В городе Свободный Амурской области объявили режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода.
В городе Свободный Амурской области объявили режим ЧС
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Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Свободном введён режим ЧС... Причиной стало перемерзание из-за низких уличных температур магистрального водопровода по улице Лесная, в связи с чем без водоснабжения остались шесть многоквартирных домов и три социальных объекта», — говорится в заявлении.

Администрация уточняет, что проблема возникла 15 января, три дня специалисты старались восстановить водоснабжение, жителям дважды в день подвозили воду.

«С учётом сложившейся ситуации, единственный возможный вариант — это строительство нового временного водопровода протяжённостью около 1,5 км», — отметили власти.

Ранее сообщалось, что более 80 тыс. человек в городе Кинешме Ивановской области остались без горячего водоснабжения и отопления из-за коммунальной аварии.

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