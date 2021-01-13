В Ивановской области 80 тысяч человек остались без тепла и горячей воды

Более 80 тыс. человек в городе Кинешма Ивановской области остались без горячего водоснабжения и отопления из-за коммунальной аварии.

«Без отопления и горячей воды сейчас порядка 900 многоквартирных домов, более 10 тыс. частных домов. Всего более 80 тыс. человек», — цитирует ТАСС оперативного дежурного ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что всего в Кинешме проживают 80,9 тыс. человек.

На данный момент температура воздуха в городе составляет -14°C, осадков нет.

Ранее в четырёх районах Дагестана почти 49 тыс. человек остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.