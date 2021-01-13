В Ивановской области 80 тысяч человек остались без тепла и горячей воды
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«Без отопления и горячей воды сейчас порядка 900 многоквартирных домов, более 10 тыс. частных домов. Всего более 80 тыс. человек», — цитирует ТАСС оперативного дежурного ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что всего в Кинешме проживают 80,9 тыс. человек.
На данный момент температура воздуха в городе составляет -14°C, осадков нет.
Ранее в четырёх районах Дагестана почти 49 тыс. человек остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.