В Дагестане около 49 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В четырёх районах Дагестана почти 49 тыс. человек остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

«12 января в период с 09:20 по настоящее время, по информации ПАО «Россети», из-за неблагоприятных погодных условий (сильное налипание мокрого снега) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах — около 48 900 человек.

Ранее около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды.