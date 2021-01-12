В Дагестане около 49 тысяч человек остались без света из-за непогоды

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В четырёх районах Дагестана почти 49 тыс. человек остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».
В Дагестане около 49 тысяч человек остались без света из-за непогоды
  • globallookpress.com

«12 января в период с 09:20 по настоящее время, по информации ПАО «Россети», из-за неблагоприятных погодных условий (сильное налипание мокрого снега) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах — около 48 900 человек.

Ранее около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды.

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