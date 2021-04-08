В Межведомственном координационном совете Петербурга оценили ситуацию с пандемией

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Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом предупредил жителей Петербурга, что пандемия идёт на спад, однако пока очень медленными темпами.
В Межведомственном координационном совете Петербурга оценили ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом пишет сайт «Невские новости».

«Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно. Для усиления тренда на снижение заболеваемости и для предотвращения новой волны эпидемии необходима массовая вакцинация населения», — отмечается в сообщении.

Согласно последней информации, на данный момент более четверти пациентов с коронавирусной инфекцией тяжело переносят заболевание, 178 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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