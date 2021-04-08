Эксперты: 70% всех вызовов на мобильные с неизвестных номеров в I квартале были спам-звонками

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Около 70% всех вызовов на мобильные телефоны с неизвестных номеров в I квартале 2021 года в России были спам-звонками.
Эксперты: 70% всех вызовов на мобильные с неизвестных номеров в I квартале были спам-звонками
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

По предварительной оценке, в целом в 2020 году доля спам-звонков составляла 63%.

Чаще всего в январе — марте нежелательные вызовы поступали с предложением займов (46%), а также от коллекторов (26,5%). Среди других категорий — связь и интернет, медицинские услуги.

Доля звонков с подозрением на мошенничество выросла с 5,6 до 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.

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