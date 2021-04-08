В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

По данным оперштаба Удмуртии, за минувшие сутки в регионе выявили ещё 78 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Выздоровели за сутки 75 пациентов. За всё время пандемии коронавируса в республике зарегистрировано 31 368 случаев заболевания среди жителей. Из них 27 893 человека выздоровели, 393 — скончались.

Вакциной от COVID-19 привились 53 337 человек.

Всего в Удмуртии провели 990 427 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2916.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.