В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Выздоровели за сутки 75 пациентов. За всё время пандемии коронавируса в республике зарегистрировано 31 368 случаев заболевания среди жителей. Из них 27 893 человека выздоровели, 393 — скончались.
Вакциной от COVID-19 привились 53 337 человек.
Всего в Удмуртии провели 990 427 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2916.
Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с газетой «Известия» рассказала о реабилитации пожилых пациентов после COVID-19.