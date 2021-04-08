«Вектор»: «ЭпиВакКорону» можно обновить за день при мутации COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» можно обновить за день при мутации COVID-19.

«Если вдруг случится так, что вирус мутирует и в тех участках, откуда мы выбирали наши пептиды, возникнет мутация и нам нужно будет обновить вакцину, то на актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня», — цитирует его РИА Новости.

Наряду с этим он уточнил, что для наработки пептидов и выпуска вакцины нужно время. Кроме того, для обновлённой вакцины необходимо будет провести исследования.

Ранее Максютов заявил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» будут в конце апреля.