Экологический урок провели для школьников в Подмосковье

Короткая ссылка
В Щёлковском городском округе Подмосковья для школьников провели интерактивный урок, который был посвящён раздельному сбору мусора. Детям рассказали о системе «Два бака».
Экологический урок провели для школьников в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Подмосковья.

Урок провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова. Всего лекцию прослушали 1836 учеников девятых классов из 27 школ округа.

«Для каждого городского округа площадка для экскурсии выбирается индивидуально и всегда в границах самого муниципалитета, чтобы дети и их родители могли сразу применять полученные знания на территории своих округов», — отметила Лилия Белова.

Как ранее сообщала интернет-газета «Дни.ру», на конкурс «Большая перемена» поступило более 300 тыс. заявок от школьников и студентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить