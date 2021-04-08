Экологический урок провели для школьников в Подмосковье

В Щёлковском городском округе Подмосковья для школьников провели интерактивный урок, который был посвящён раздельному сбору мусора. Детям рассказали о системе «Два бака».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Подмосковья.

Урок провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова. Всего лекцию прослушали 1836 учеников девятых классов из 27 школ округа.

«Для каждого городского округа площадка для экскурсии выбирается индивидуально и всегда в границах самого муниципалитета, чтобы дети и их родители могли сразу применять полученные знания на территории своих округов», — отметила Лилия Белова.

Как ранее сообщала интернет-газета «Дни.ру», на конкурс «Большая перемена» поступило более 300 тыс. заявок от школьников и студентов.