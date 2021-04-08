Опрос показал отношение россиян к действующим налогам

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Более трети (36%) опрошенных считают действующие налоги чрезмерными. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.
Опрос показал отношение россиян к действующим налогам
  • © РИА Новости / Нина Зотина

52% респондентов навали размер налогов достаточным. 1% опрошенных оценили налоговое бремя как недостаточное.

Среди назвавших налоги чрезмерными 49% входят в возрастную группу 25 лет — 34 года. 

При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18 лет — 24 года — 49%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физических лиц при затратах на спорт и фитнес.

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