Опрос показал отношение россиян к действующим налогам
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52% респондентов навали размер налогов достаточным. 1% опрошенных оценили налоговое бремя как недостаточное.
Среди назвавших налоги чрезмерными 49% входят в возрастную группу 25 лет — 34 года.
При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18 лет — 24 года — 49%.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физических лиц при затратах на спорт и фитнес.