Опрос показал отношение россиян к действующим налогам

Более трети (36%) опрошенных считают действующие налоги чрезмерными. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.

52% респондентов навали размер налогов достаточным. 1% опрошенных оценили налоговое бремя как недостаточное.

Среди назвавших налоги чрезмерными 49% входят в возрастную группу 25 лет — 34 года.

При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18 лет — 24 года — 49%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физических лиц при затратах на спорт и фитнес.