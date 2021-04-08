«Вектор» объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной».

Как он заявил в интервью газете «Известия», в популяции всегда есть процент людей, которые не реагируют на прививки.

«В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины — не только против COVID-19, но и против других заболеваний», — заявил он.

По его словам, также есть случаи заболевания после вакцинации «ЭпиВакКороной», как и «при применении любых других вакцин против нового коронавируса».

Максютов отметил, что в большинстве случаев заболевание появлялось из-за того, что у добровольцев ещё не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, так как не прошло 42 дня после первой прививки.

«Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20», — сказал он, подчеркнув, что участвующие в исследованиях не проживали в стационаре и у них уже была возможность в естественных условиях контактировать с больными COVID-19.

Ранее Максютов заявил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» будут в конце апреля.