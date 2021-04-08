В «Векторе» высказались о возможности побочных реакций на «ЭпиВакКорону»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» «легко переносилась, она практически не вызывает побочных эффектов».

РИА Новости

«Новых нежелательных реакций, кроме описанных в инструкции (кратковременной болезненности в месте укола, небольшого повышения температуры), не выявлено», — цитирует РИА Новости Максютова. Также глава «Вектора» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», направлена в 40 регионов России.