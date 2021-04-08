Прокуратура проводит проверку по факту пожара на сахалинском НПЗ

Прокуроры проводят проверку по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Сахалине, в результате которого пострадал рабочий.

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту произошедшего пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО «Петросах», в результате которого пострадал один работник предприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также соблюдению установленных требований в сфере охраны труда на предприятии.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту масштабного отключения электроснабжения в Сахалинской области.