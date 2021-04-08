Прокуратура проводит проверку по факту пожара на сахалинском НПЗ

Короткая ссылка
Прокуроры проводят проверку по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Сахалине, в результате которого пострадал рабочий.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на сахалинском НПЗ
  • РИА Новости

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту произошедшего пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО «Петросах», в результате которого пострадал один работник предприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также соблюдению установленных требований в сфере охраны труда на предприятии.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту масштабного отключения электроснабжения в Сахалинской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить