В ФАС рассказали об одной из причин роста цен на сжиженный газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала холодную зиму одной из причин роста цен на сжиженный газ в России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, низкие температуры в совокупности с другими факторами стали этой зимой причиной роста цен в моменте на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые используются в том числе для отопления домов.

Однако принятые в начале марта меры правительства уже привели к тому, что биржевая цена на СУГ снижается.

В марте ФАС России поручила своим территориальным подразделениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.