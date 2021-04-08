В ФАС рассказали об одной из причин роста цен на сжиженный газ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала холодную зиму одной из причин роста цен на сжиженный газ в России.
В ФАС рассказали об одной из причин роста цен на сжиженный газ
  • globallookpress.com

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, низкие температуры в совокупности с другими факторами стали этой зимой причиной роста цен в моменте на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые используются в том числе для отопления домов.

Однако принятые в начале марта меры правительства уже привели к тому, что биржевая цена на СУГ снижается.

В марте ФАС России поручила своим территориальным подразделениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.

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