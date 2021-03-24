ФАС поручила усилить мониторинг цен на нефтепродукты в регионах

Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным подразделениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В сложившихся условиях на топливном рынке страны Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты», — цитирует службу РИА Новости.

Также в ФАС объяснили, что в случае выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции служба принимает меры антимонопольного реагирования.

Ранее в Минэнерго объяснили, что рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом факторов, включая сезонный спрос и погодные условия.

Также директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.