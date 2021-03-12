Минэнерго объяснило рост цен на топливо в марте
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в ведомстве это объяснили общим изменением индекса потребительских цен с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса.
Там отметили, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка и уже сделали рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьём и производства моторного топлива.
Ранее сообщалось, что цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) побила исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 55,75 тыс. рублей за тонну.