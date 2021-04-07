В Romir рассказали о среднем недельном чеке россиян

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Средний недельный чек россиян с 29 марта по 4 апреля составил 598 рублей, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее.
В Romir рассказали о среднем недельном чеке россиян
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовательский холдинг Romir.

По оценке экспертов, показатель снизился на 17,4% относительно аналогичного периода 2020 года.

Снижение средней стоимости покупки специалисты объясняют влиянием пандемии.

«В 2020 году в этот период россияне активно делали покупки в магазинах в преддверии введения новых ограничительных мер», — пояснили в Romir.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве оценили изменения в потребительском поведении горожан.

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