В Москве оценили изменения в потребительском поведении горожан

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В Москве оценили изменения, произошедшие в потребительском поведении горожан на фоне пандемии.
В Москве оценили изменения в потребительском поведении горожан
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Средний чек на продукты и товары повседневного спроса в московских супермаркетах за год вырос на 22%. В этом феврале он составил 632 рубля, при этом среднесуточное число чеков сократилось на 14%», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в магазинах одежды и обуви горожане также бывают реже, но оставляют там больше денег.

«В магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3811 рублей — на 18% больше, чем годом ранее, а в обувных — 4811 рублей — на 15% больше», — уточнил Ефимов.

Как отметил заммэра, среднесуточное количество чеков в таких магазинах за год сократилось на 16 и 19% соответственно, передаёт kp.ru.

Ещё одной тенденцией стал рост онлайн-торговли. За февраль 2021 года посещаемость торговых центров в столице была ниже на 28,4% показателя февраля 2020-го, а общий оборот торговли превысил прошлогодние данные.

«Очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии», — добавил Ефимов.

Ранее в исследовательском холдинге «Ромир» оценили покупательскую активность россиян в феврале.

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