Эксперты оценили покупательскую активность россиян в феврале

В исследовательском холдинге «Ромир» оценили покупательскую активность россиян в феврале.

Об этом сообщает газета «Известия».

Показатель отражает изменения в тратах на продовольствие и повседневные товары. В феврале он достиг рекорда для этого месяца — 186%. Увеличение номинальных расходов в годовом выражении оценивается в 4,5%.

По сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев траты увеличились на 1%.

Реальные расходы в феврале по отношению к аналогичному периоду 2020-го снизились на 1,3%. Если сравнивать со средним показателем за 12 месяцев, то снижение составило 2,3%.

Ранее, как сообщало ФАН, в Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.