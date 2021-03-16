Эксперты оценили покупательскую активность россиян в феврале

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В исследовательском холдинге «Ромир» оценили покупательскую активность россиян в феврале.
Эксперты оценили покупательскую активность россиян в феврале
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Показатель отражает изменения в тратах на продовольствие и повседневные товары. В феврале он достиг рекорда для этого месяца — 186%. Увеличение номинальных расходов в годовом выражении оценивается в 4,5%.

По сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев траты увеличились на 1%.

Реальные расходы в феврале по отношению к аналогичному периоду 2020-го снизились на 1,3%. Если сравнивать со средним показателем за 12 месяцев, то снижение составило 2,3%.

Ранее, как сообщало ФАН, в Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.

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