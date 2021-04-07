Эксперт оценил предложение повысить штрафы за перебои с водой и электричеством

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Заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов прокомментировал предложение повысить штрафы за перебои с водой и электричеством.
Эксперт оценил предложение повысить штрафы за перебои с водой и электричеством
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Действительно, штрафы были незначительными. Что касается фиксации нарушения, вы знаете, у кого было желание зафиксировать эти нарушения, их фиксировали», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, зафиксировать нарушение вправе собственники и два совершеннолетних свидетеля.

«Также вы можете вызвать государственную жилищную инспекцию, которая приедет и произведёт замеры, грубо говоря, по температуре в комнате, по температуре воды», — уточнил эксперт.

Костянов отметил, что в случае с качеством воды «всё будет понятно и без экспертизы».

«Тут надо не только штрафовать исполнителя некачественной услуги, но и требовать перерасчёт», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штрафы для компаний, которые поставляют в дома воду, газ, тепло и электричество.

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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