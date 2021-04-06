В Госдуме предложили повысить штрафы за перебои с водой и электричеством

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В Госдуме предложили повысить штрафы для компаний, которые поставляют в дома воду, газ, тепло и электричество.
В Госдуме предложили повысить штрафы за перебои с водой и электричеством
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект, доработанный с учётом замечаний правительства, зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко внесёт в Думу 6 апреля.

Из документа следует, что компании-поставщики могут быть оштрафованы, если не будут соблюдать требования к качеству снабжения — за первый проступок штраф для организации составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для её должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. За повторные нарушения сумма увеличится до 50—200 тыс. и до 15—30 тыс. соответственно.

«Мы учли замечания правительства, проанализировали практику регионов. В итоге нас поддержало уже 76 субъектов. Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок», — отметила Костенко.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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