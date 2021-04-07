Пилоты ВВО начали подготовку к параду Победы

Пилоты Восточного военного округа приступили к подготовке к параду Победы на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Об этом сообщает ОТР.

Первыми полёты в парадном строю тренируют бомбардировщики Су-34. Лётчики отрабатывают манёвры с минимальными интервалами между самолётами.

На Дальнем Востоке парады состоятся в Хабаровске, Чите, Владивостоке и Улан-Удэ.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.