В АТОР оценили возможность привязки сертификата о вакцинации от COVID-19 к загранпаспорту

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил возможность привязки сертификата о вакцинации от COVID-19 к загранпаспорту.
В АТОР оценили возможность привязки сертификата о вакцинации от COVID-19 к загранпаспорту
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Это очень хорошие новости, поскольку без привязки к загранпаспорту в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Сертификаты можно использовать для поездок в Грецию, Хорватию, в перспективе — в Черногорию как альтернативу ПЦР-справке или анализу на антитела», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, впоследствии география может расшириться.

По мнению Горина, сертификаты хороши и тем, что выдаются в электронном формате, что повышает удобство использования.

Ранее сообщалось, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.

Вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.

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