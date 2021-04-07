Осуждённых за госизмену супругов доставили в Москву для рассмотрения апелляции

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец, осуждённые по обвинению в госизмене за работу на спецслужбы Латвии, доставлены из Калининграда в московский СИЗО №1 ФСИН России для рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Антонина Зимина и Константин Антонец помещены в карантинные камеры СИЗО-1 ФСИН России», — сказал один из членов комиссии, посетивший Зимину и Антонца в столичном изоляторе.

Супруги сообщили членам комиссии, что были этапированы в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы, которое должно начаться утром 8 апреля.

«Антонина Зимина в беседе с правозащитниками утверждала, что в СИЗО №1 УФСИН Калининградской области к ней неоднократно и, как она считает, незаконно применялась физическая сила, в том числе электрошокер», — заявил собеседник RT, отметив, что к условиям содержания в московском изоляторе у супругов претензий нет.

Ранее в ФСБ сообщили, что в декабре 2020 года Зимина была приговорена к 13 годам колонии общего режима, а также штрафу в 100 тыс. рублей.

Антонец получил 12,5 года колонии строгого режима и такой же штраф.

Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.

По данным ФСБ, с 2015 года Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.