В Краснодаре СК выясняет обстоятельства гибели мужчины при обрушении крана

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В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате обрушения крана на строительной площадке. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
В Краснодаре СК выясняет обстоятельства гибели мужчины при обрушении крана
  • РИА Новости

«Сегодня днём в следственный отдел по Западному округу города Краснодара СКР по краю поступило сообщение о гибели мужчины в результате обрушения грузоподъёмного крана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, «днём 7 апреля 2021 года на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре произошло обрушение грузоподъёмного крана вместе с крановщиком».

«В результате произошедшего от полученных травм 35-летний крановщик скончался на месте. По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что водитель автокрана погиб во время демонтажа сотовой вышки в Краснодарском крае, когда машина внезапно опрокинулась.

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