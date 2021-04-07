МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.
МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России. 

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