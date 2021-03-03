Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем

Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.

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«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы России не допущено. Ранее российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем.