Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем

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Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем к границе России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтийским морем
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем.

Нарушения государственной границы России не допущено.

Ранее российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем.

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