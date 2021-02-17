Российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем
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«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-27», — говорится в сообщении.
Как отмечается, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу французских самолётов — самолёт-заправщик КС-135 и два самолёта тактической авиации «Мираж-2000», после чего сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
В конце января в центре управления обороной России сообщили, что истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС Норвегии.