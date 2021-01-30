Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух с целью сопровождения самолёта-разведчика ВВС Норвегии.

«29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что цель была идентифицирована как норвежский самолёт-разведчик «Флакон-20».

Экипаж российского МиГ-31 сопроводил самолёт норвежских ВВС над акваторией Баренцева моря.

29 ноября 2020 года Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.