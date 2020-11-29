В Британии заявили о перехвате российских Ту-142 над Северным морем

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате двух российских самолётов Ту-142, которые совершали полёт рядом с воздушным пространством Соединённого Королевства.
В Британии заявили о перехвате российских Ту-142 над Северным морем
  • Twitter
  • © RAFLossiemouth

«Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил (RAF) были подняты сегодня утром на перехват российских военных самолётов, находившихся в международном воздушном пространстве рядом с воздушной границей Великобритании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что британские военные перехватили два российских самолёта Ту-142.

В ВВС заявили, что военные самолёты из России «могут представлять угрозу другим участникам полётов» в загруженном воздушном пространстве над Северным морем.

В октябре российский истребитель Су-27 был поднят на перехват четырёх приближающихся к границе России самолётов ВВС Великобритании над нейтральными водами Чёрного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить