Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о Всемирном дне здоровья.

«А знаете ли вы, что этот день провозгласили в 1950 году, через два года после образования ООН? Вот какое значение придаётся этому человеческому фактору», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ВОЗ выбирает приоритеты для Всемирного дня здоровья и в 2021 году выбрана четвёртая по значимости причина ранней смертности населения после эндокринных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — двигательная активность.

Онищенко призвал не только делать зарядку, но и совершать прогулки, заниматься танцами, кататься на велосипеде.

«И я хотел бы напомнить всем, что мы с вами в день должны проходить пешком как минимум 5 км, а это 10 тыс. шагов», — сказал он.

Как считает депутат, двигательная активность и правильное питание взаимосвязаны.

«Нужно, конечно же, следить за весом, не набирать лишнего, потому что важно обеспечить синергию между энергообменом, который прежде всего реализуется через двигательную активность, и калорической ценностью того объёма пищи, который потребляете», — добавил он.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.