Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 среди диких животных

Советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Никита Лебедев оценил риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди диких животных в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент можем утверждать, что у нас заболевание в широкой популяции животных не получило широкого распространения, но мы не можем расслабляться, потому что в любой момент можем упустить возбудителя в популяцию восприимчивых животных, и в первую очередь в дикую природу», — сказал он.

По словам Лебедева, так как возможность распространения заболевания среди диких животных существует, то необходимо «держать руку на пульсе, имея средства для специфической профилактики».

Вместе с этим он добавил, что соответствующие ведомства Испании и США уже сообщали в Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) о случаях коронавируса у диких норок, что означает, что вирус смог уйти в дикую природу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не зафиксировал в России случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 человеку от животных.