Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 среди диких животных

Короткая ссылка
Советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Никита Лебедев оценил риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди диких животных в России.
Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 среди диких животных
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент можем утверждать, что у нас заболевание в широкой популяции животных не получило широкого распространения, но мы не можем расслабляться, потому что в любой момент можем упустить возбудителя в популяцию восприимчивых животных, и в первую очередь в дикую природу», — сказал он.

По словам Лебедева, так как возможность распространения заболевания среди диких животных существует, то необходимо «держать руку на пульсе, имея средства для специфической профилактики».

Вместе с этим он добавил, что соответствующие ведомства Испании и США уже сообщали в Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) о случаях коронавируса у диких норок, что означает, что вирус смог уйти в дикую природу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не зафиксировал в России случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 человеку от животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить