На северо-западе Москвы начался капремонт Строгинского моста

На северо-западе Москвы начался капитальный ремонт Строгинского моста, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Такое решение принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году», — сказал Бирюков.

Специалисты полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, обновят рельсы и железобетонные плиты на трамвайных путях, восстановят облицовку пьедесталов декоративных фонарей-скульптур.

Запланировано четыре этапа работ с частичным ограничением движения. Мост должен быть обновлён до конца декабря.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».