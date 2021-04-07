На северо-западе Москвы начался капремонт Строгинского моста

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На северо-западе Москвы начался капитальный ремонт Строгинского моста, заявил заммэра Пётр Бирюков.
На северо-западе Москвы начался капремонт Строгинского моста
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Такое решение принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году», — сказал Бирюков.

Специалисты полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, обновят рельсы и железобетонные плиты на трамвайных путях, восстановят облицовку пьедесталов декоративных фонарей-скульптур.

Запланировано четыре этапа работ с частичным ограничением движения. Мост должен быть обновлён до конца декабря.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

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