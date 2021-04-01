В Москве отремонтируют скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот»

В Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Памятник расположен на Арбате у здания Театра имени Е.Б. Вахтангова. Установка скульптурной композиции состоялась в 1997 году и была приурочена к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Автор проекта — скульптор Александр Бурганов.

«Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведётся разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.