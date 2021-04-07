Юрист рассказала о порядке начисления выплат для соблюдающих режим самоизоляции

Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала о порядке начисления выплат для соблюдающих режим самоизоляции.

«До 1 мая будут продлены как электронные, так и обычные больничные листы для работающих пенсионеров. Назначение и выплата пособий осуществляются на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещённого в информационной системе Фонда социального страхования России. Работодатель через свой личный кабинет направляет туда перечень застрахованных сотрудников, соблюдающих режим самоизоляции», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это делается для формирования выплат по больничным. В течение суток после получения данных фонд идентифицирует граждан и принимает решение о начислении. Затем в течение семи календарных дней средства поступают на счёт работодателя единовременно за весь срок больничного листа.

Как отметила Гриценко, если станет известно, что гражданин, находящийся на больничном, нарушил режим самоизоляции, то с него будут удержаны деньги, перечисленные из фонда.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что в России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.