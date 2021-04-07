В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Я думаю, что всё-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают возможность возникновения ситуации, аналогичной «чёрному вторнику» 2014 года, когда произошёл резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с ФАН динамику курса рубля.