В Подмосковье возбудили дело после смерти женщины в салоне красоты

В Коломне возбуждено уголовное дело после смерти 51-летней женщины при оказании косметологической услуги по лифтингу лица, сообщили в главке СК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 4 марта женщина обратилась в салон красоты в Луховицах для лифтинга лица. Во время процедуры ей ввели в околоушную область препарат анестетического свойства, который вызвал у неё приступ эпилепсии, и она скончалась, несмотря на оказанную первую помощь.

Согласно заключению эксперта, женщина скончалась в результате отравления анестетическим препаратом.

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