Соседи рассказали о мужчине, готовившем теракт в Тверской области

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Соседи рассказали о мужчине, который готовил теракт в Тверской области.
Соседи рассказали о мужчине, готовившем теракт в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам одной из местных жительниц, уроженец Таджикистана собирал и сдавал железо, а летом и осенью занимался сбором и продажей ягод и грибов.

«Ещё веники берёзовые, дубовые вязал и тоже продавал», — добавила она.

Как утверждает ещё один местный житель, мужчина всё время жил своим трудом.

«В общении нормальный был, с юмором немного», — сказал он.

По его словам, в последнее время мужчина якобы изменился, к нему часто приезжали неизвестные, но никто этому значения не придавал.

Ранее сообщалось, что в Тверской области предотвращён теракт.

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