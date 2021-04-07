Соседи рассказали о мужчине, готовившем теракт в Тверской области
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
По словам одной из местных жительниц, уроженец Таджикистана собирал и сдавал железо, а летом и осенью занимался сбором и продажей ягод и грибов.
«Ещё веники берёзовые, дубовые вязал и тоже продавал», — добавила она.
Как утверждает ещё один местный житель, мужчина всё время жил своим трудом.
«В общении нормальный был, с юмором немного», — сказал он.
По его словам, в последнее время мужчина якобы изменился, к нему часто приезжали неизвестные, но никто этому значения не придавал.
Ранее сообщалось, что в Тверской области предотвращён теракт.