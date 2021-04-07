Соседи рассказали о мужчине, готовившем теракт в Тверской области

Соседи рассказали о мужчине, который готовил теракт в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам одной из местных жительниц, уроженец Таджикистана собирал и сдавал железо, а летом и осенью занимался сбором и продажей ягод и грибов.

«Ещё веники берёзовые, дубовые вязал и тоже продавал», — добавила она.

Как утверждает ещё один местный житель, мужчина всё время жил своим трудом.

«В общении нормальный был, с юмором немного», — сказал он.

По его словам, в последнее время мужчина якобы изменился, к нему часто приезжали неизвестные, но никто этому значения не придавал.

Ранее сообщалось, что в Тверской области предотвращён теракт.