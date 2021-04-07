Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Армении
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«7 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отметили в министерстве.

Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

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