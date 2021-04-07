Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«7 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отметили в министерстве.

Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.