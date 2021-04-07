Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Армении
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
«7 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отметили в министерстве.
Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.