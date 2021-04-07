В более чем 80 воинских частях РВСН начались проверки боеготовности

Свыше 80 воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) принимают участие в контрольных проверках боеготовности по итогам зимнего периода обучения, сообщает Минобороны России.

«В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты», — приводит сообщение ТАСС.

К участию в контрольных мероприятиях привлечены более 15 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц техники.

6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении плановых контрольных проверок во всех видах и родах войск ВС.