Тело подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре, признаков насильственной смерти нет, заявила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

«В ночь на среду в подъезде одного из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти», — цитирует РИА Новости Исаеву.

Она отметила, что надзорные органы города выясняют, что именно произошло.

По её словам, подросток состоял на учёте в психбольнице, раз в год проходил там лечение, проживал с родителями.

31 марта в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга было найдено тело пятилетнего мальчика, ведётся доследственная проверка.