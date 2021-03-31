В квартире в Петербурге нашли тело пятилетнего мальчика

В квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга найдено тело пятилетнего мальчика, ведётся доследственная проверка.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 марта в квартире одного из домов, расположенного в Приморском районе города, тела пятилетнего мальчика», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городского управления СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к следствию, предварительно на теле ребёнка не обнаружили признаков насильственной смерти, однако на нём есть ожоги, которые могут свидетельствовать о контакте с горячей водой. Отмечается, что мать мальчика якобы предоставила родственникам две версии событий. По одной, её сын захлебнулся в ванной, по другой — с ним что-то случилось на балконе.