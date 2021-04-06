В Краснодаре обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

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На улице Фадеева в Краснодаре обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.
В Краснодаре обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Около 15:00 6 апреля в управление поступила информация от полиции, что найден предмет, похожий на военный боеприпас. На место выехали взрывотехники. Они установили, что это мина со следами коррозии.

С соблюдением мер безопасности её вывезли на полигон и обезвредили.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили боеприпасы времён войны.

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