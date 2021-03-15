В Калининградской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Калининградской области 13—14 марта обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Боеприпасы были обнаружены в Калининграде, Балтийске, а также на территории СНТ «Балтийские озерки» Балтийского городского округа.

Группы разминирования соединения морской пехоты и мотострелкового полка Балтийского флота обезвредили и вывезли все боеприпасы на полигоны для дальнейшей ликвидации.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён войны.