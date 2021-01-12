В Балаклавском районе Севастополя обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

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В Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
В Балаклавском районе Севастополя обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по региону.

«Рабочие нашли подозрительный предмет и сообщили об этом в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе.

Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОНа провели обследование и установили, что это 76-миллиметровый шрапнельный артиллерийский снаряд.

Боеприпас передали специалистам ГУ МЧС по Севастополю.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.

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