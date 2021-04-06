Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом женщины

Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била в центре Москвы, рассказал о состоянии здоровья своей клиентки.

Как он отметил РИА Новости, её состояние улучшилось, о чём стало известно после консилиума врачей.

«Сегодня мне рассказал её супруг, что состояние здоровья улучшилось, был консилиум врачей», — сказал он.

Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, который является подозреваемым по делу о массовом ДТП в центре Москвы.

В частности, блогеру запрещено на два месяца выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.