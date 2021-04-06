Полиция ищет готовившую еду на Вечном огне в Подмосковье женщину

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье.
Полиция ищет готовившую еду на Вечном огне в Подмосковье женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«По видео, размещённому в сети интернет, где женщина у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка», — сказала она, добавив, что полиция ищет злоумышленницу.

Вместе с этим агентство указывает, что прокуратура Московской области организовала собственную проверку обстоятельств осквернения мемориала.

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге начали поиск подростков, которые потушили пламя Вечного огня в Красном Селе.

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