В Петербурге полицейские ищут потушивших Вечный огонь подростков
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии стало известно 21 марта. При просмотре видеокамер выяснилось, что двое подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства. Специалисты оперативно восстановили горение огня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале в Красносельском районе Петербурга школьники забросали снегом пламя Вечного огня.