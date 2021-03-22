В Петербурге полицейские ищут потушивших Вечный огонь подростков

Петербургские полицейские начали поиск подростков, которые потушили пламя Вечного огня в Красном Селе.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 21 марта. При просмотре видеокамер выяснилось, что двое подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства. Специалисты оперативно восстановили горение огня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале в Красносельском районе Петербурга школьники забросали снегом пламя Вечного огня.