Девять человек доставлены в ОВД из-за нарушения порядка у ИК-2 под Владимиром

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Девять человек доставлены в ОВД для дальнейших разбирательств из-за нарушения общественного порядка у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.
Девять человек доставлены в ОВД из-за нарушения порядка у ИК-2 под Владимиром
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.

По данным ведомства, 6 апреля в Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек, порядка 30 из них — представители СМИ и блогеры.

«Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала несколько человек у колонии, где находится Навальный.

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