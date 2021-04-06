Девять человек доставлены в ОВД из-за нарушения порядка у ИК-2 под Владимиром
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте УМВД России по Владимирской области.
По данным ведомства, 6 апреля в Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек, порядка 30 из них — представители СМИ и блогеры.
«Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала несколько человек у колонии, где находится Навальный.