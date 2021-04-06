В ХМАО перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как установило следствие, три уроженца Иркутска в ноябре 2020 года прибыли в Пыть-Ях. Они вступили в организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом синтетических средств через интернет-магазин.

Участников ОПГ задержали в январе 2021-го. В настоящее время они находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пресекли деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж.