В ХМАО перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков

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В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков.
В ХМАО перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как установило следствие, три уроженца Иркутска в ноябре 2020 года прибыли в Пыть-Ях. Они вступили в организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом синтетических средств через интернет-магазин.

Участников ОПГ задержали в январе 2021-го. В настоящее время они находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пресекли деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж.

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