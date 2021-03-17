В Новосибирской области пресекли деятельность ОПГ

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В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж.
В Новосибирской области пресекли деятельность ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

В отношении шести членов ОПГ заведено уголовное дело.

По версии следствия, в 2019—2020 годах злоумышленники совершали незаконные валютные операции по переводу средств в иностранной валюте через подконтрольных им физлиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения.

«За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны», — заявили в региональном СУ СК России.

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Челябинске завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении теневых финансистов.

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